ASSE - Stade rennais : CDF, le onze de départ des deux équipes

L’ ASSE reçoit le Stade rennais, ce jeudi soir (coup d’envoi à 20h55), en demi-finale de la Coupe de France. Les deux entraineurs opposés, Claude Puel et Julien Stephan ont dévoilé leur onze de départ.

ASSE : Loïs Diony titulaire en pointe

Claude Puel, le coach de l’ ASSE a choisi ses hommes pour en découdre avec le Stade rennais. Évidemment, Jessy Moulin est aligné d’entrée dans les buts, en l’absence de Stéphane Ruffier écarté du groupe. En l’absence du capitaine Loïc Perrin, c’est la paire William Saliba - Wesley Fofana qui est alignée en défense centrale, comme lors du derby à Lyon.

Notons que l’AS Saint-Étienne est privée de trois joueurs offensifs : Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Romain Hamouma (blessés) et de l'arrière latéral Gabriel Silva. En plus de Loïc Perrin et Stéphane Ruffier, évidemment. Détenteur du trophée national, le Stade rennais a à coeur d'aller en finale, en éliminant les Verts, afin de tenter de conserver la coupe.

Le onze entrant de l’ ASSE : Moulin, Debuchy, W. Fofana, Saliba, Kolodziejczak - M’Vila, Cabaye, M. Camara - Diony, Honorat, Bouanga.

Remplaçants : Bajic, Trauco, Y. Maçon, Boudebouz, Diousse, M. Rivera, Abi.

Le onze de départ du Stade rennais : Mendy - Maouassa, Traoré, Da Silva, Gnagnon - Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud - Del Castillo, Raphinha, Niang.

Remplaçants : Salin, Boey, Gelin, Tait, Guitane, Siliki, Hunou, Siebatcheu, Gboho