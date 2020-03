FC Barcelone : Firpo dément les rumeurs autour de sa blessure

Défenseur du FC Barcelone, Junior Firpo a formellement démenti les informations de la presse espagnole l’accusant de s’être blessé à la main en faisant du Karting.

FC Barcelone : Junior Firpo donne sa version des faits

Arrivé au FC Barcelone durant le dernier mercato estival, Junior Firpo a du mal à s’imposer au sein de l’effectif catalan. Et le défenseur catalan se retrouve au coeur d’une nouvelle polémique. Sa récente blessure à la main suscite beaucoup de remous en Catalogne.

En effet, certains médias espagnols ont fait des révélations sur l’origine de la blessure du défenseur catalan. La Catalunya Radio, le Mundo Deportivo et AS ont annoncé en choeur que le latéral gauche se serait blessé à la main lors d’une course de karting. Une activité pourtant interdite pour les joueurs car jugée trop risquée. Des échos formellement démentis par le principal concerné.

Junior Firpo a en effet donné sa propre version des faits via les réseaux sociaux. « Je voudrais vous expliquer que la blessure que j’ai eue à la main gauche a été contractée lors de l’entrainement du jeudi, avant le match contre Eibar. Toute autre version ne correspond pas à la réalité », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Pour rappel, Junior Firpo est lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2024. Le défenseur de 23 ans a disputé 16 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison.