OM : Non-respect du fair-play financier, Marseille risque gros

L’UEFA accuse l’ OM de ne pas avoir respecté les accords signés dans le cadre du fair-play financier cette saison. L’ Olympique de Marseille, dont le dossier a été transmis à l’instance de jugement, pourrait être lourdement sanctionné.

L’ OM n'est pas en règle vis-à-vis du fair-play financier ?

L’ OM a signé avec l’ UEFA un accord de règlement stipulant que son déficit budgétaire ne doit pas excéder 30 millions d’euros à la fin de cette saison. Or, le club olympien enregistrerait un déficit de 91 millions d’euros. Selon un communiqué de l’UEFA ce jeudi, « L’Olympique de Marseille, actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20 ». Le communiqué ajoute que « l'enquêteur en chef de l'instance du contrôle financier a décidé de transmettre le dossier à l'instance de jugement ».

Quelles sanctions contre le club phocéen ?

La gamme de sanctions applicables va d’un simple blâme à l’exclusion pure et simple des compétitions européennes (Europa Ligue et Ligue des Champions). L’ OM est déjà privé de 2 millions d’euros sur ses éventuels futurs revenus en compétitions européennes et de 4 millions d’euros en cas de non-respect de ses engagements. En outre, l'écurie phocéenne ne pourra retenir que 23 joueurs, soit 2 de moins que les autres clubs, sur sa liste pour les compétitions européennes. Enfin, d’autres sanctions plus lourdes pourraient tomber selon la gravité du cas après examen approfondi du dossier par l’ICFC.