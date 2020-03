UEFA : Une nouvelle compétition de football en prévision

L’UEFA souhaite créer une nouvelle compétition des clubs. L'instance européenne veut s’inspirer de la Coupe du Monde des clubs créé par la FIFA. Le but étant de mettre en place une compétition concurrente à l’International Champions Cup (ICC).

L’UEFA va créer une nouvelle compétition pour concurrencer l’ICC

L’idée est simple, mettre en place une compétition officielle avec logos et branding UEFA. Elle se jouera en pré-saison avec des caractéristiques spécifiques. Pas d’invitation comme pour l'ICC, mais une prise en compte du classement final dans les championnats. Il y aura des phases de poules (avec trois équipes par poule) et une phase éliminatoire directe. Il est question qu’elle soit lancée durant l'été 2021 en s’installant d’abord aux Etats-Unis puis en Asie.

Comparée à celle de la FIFA, les clubs européens y gagneraient plus en termes de recette. Toutefois, avec un calendrier déjà ultra chargé, il est difficile de savoir comment cette nouvelle compétition va pouvoir être mise en place. En effet, plusieurs managers, comme Jürgen Klopp de Liverpool, déplorent les calendriers trop chargés.

Une compétition de plus, qu'en pensent les managers ?

De plus en plus de joueurs se blessent malgré les progrès de la médecine. Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde, Ousmane Dembélé ou encore Asensio ont tous eu des blessures graves cette saisons. Pour plusieurs managers, les joueurs n'ont plus le temps de se reposer, ils doivent jouer tous les trois jours. En décembre dernier, le coach de Liverpool avait déclaré que les organisateurs devraient plus penser aux joueurs. De ce fait, il est difficile d'imaginer que cette nouvelle compétition soit plébicitée par les grands clubs.