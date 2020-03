AS Monaco : Gelson Martins, la sanction de la LFP tombe enfin !

Gelson Martins avait été expulsé après avoir bousculé l'arbitre de la rencontre opposant le Nîmes Olympique à l'AS Monaco. La Ligue de Football Professionnelle (LFP) a donné son verdict sur le cas de l'ailier de Monaco.

ASM : Gelson Martins, une lourde sanction infligée par la LFP

C'était un verdict attendu par l'AS Monaco depuis le 1er février dernier. La LFP s'est donnée du temps pour prendre une décision concernant Gelson Martins et l'a rendu ce jeudi. L'ailier droit de Monaco a été suspendu pour six mois.

C'est un coup dur pour l'ancien joueur du Sporting qui a de ce fait terminé sa saison en Ligue 1. Une sanction équivalente à une rupture des ligaments croisés pour le Portugais. L'AS Monaco a réagit à la nouvelle à travers un communiqué.

"L'AS Monaco prend acte de la décision de la Commission de Discipline de la LFP de sanctionner Gelson Martins d'une suspension ferme de 6 mois à compter du 6 février. Une sanction très lourde. Si le club condamne une nouvelle fois le comportement injustifiable de son attaquant, il regrette la durée excessive de cette suspension, pour un joueur n'ayant jamais connu d'écart disciplinaire en plus de 200 matches au plus haut niveau."

Gelson Martins devrait disputer l'Euro 2020 avec le Portugal.