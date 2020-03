PSG Mercato : Edinson Cavani proche d'un retour au bercail ?

Edinson Cavani a suscité pas mal d’attention lors du dernier mercato. L’attaquant du PSG était proche de signer à l’Atlético Madrid. Il aurait reçu une autre offre surprenante.

Edinson Cavani approché pour revenir en Uruguay

En fin de contrat au PSG, Edinson Cavani aurait souhaité quitter le Paris Saint-Germain en janvier. Mais faute d’accord entre le club de la capitale et l’Atlético Madrid, El Matador va finir la saison à Paris. S’il était obstiné à rejoindre les Colchoneros, l’attaquant de 33 ans a reçu pas mal de propositions.

Si des destinations exotiques comme l’Inter Miami ont été évoquées, Edinson Cavani a également reçu une offre d’Uruguay. C’est ce que confirme son compatriote Cristian Rodriguez, ancien joueur de l’Atlético Madrid. L’attaquant uruguayen a confié à AS qu’il avait approché le joueur du PSG pour le faire venir à Penarol. « Je l’ai invité à jouer à Penarol. Je l’ai appelé et il m’a dit non », a-t-il révélé.

A 33 ans, Edinson Cavani veut sûrement s’offrir une dernière expérience dans un top championnat européen. Il devrait rejoindre l’Espagne ou l’Angleterre (où il a aussi la cote) une fois la saison terminée. Dans quelques années, il n’est donc pas à exclure que l’Uruguayen soit tenté par une destination exotique. Cela pourrait être l’Inter Miami ou alors Penarol. Boca Juniors n’est pas à exclure. Comme le révélait son coéquipier Leandro Paredes, Edinson Cavani serait tenté de découvrir l’ambiance de la Bombonera.