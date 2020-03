ASSE : CdF, Ryad Boudebouz a enfin pris sa revanche !

En permettant à l'ASSE de rejoindre le PSG en finale de la Coupe de France, Ryad Boudebouz est passé de pestiféré à héros local en un rien de temps. De quoi être soulagé et ému après la rencontre...

Trente-huit ans après la cruelle défaite aux tirs au but contre le PSG (2-2 ap, 6-5 tab), les joueurs de l'AS Saint-Etienne auront l'occasion le 25 avril prochain au Stade de France de venger leurs glorieux anciens.

Victorieux du Stade Rennais (2-1) après avoir pourtant été menés au score, les Verts, au coeur d'une saison extrêmement difficile, ont apporté une grande joie à des supporters qui ne se sont pas fait prier pour envahir la pelouse au coup de sifflet final.

Et le destin étant parfois surprenant, c'est l'un des joueurs stéphanois les plus décriés cette saison qui a été le héros de la soirée, à savoir Ryad Boudebouz, buteur à la dernière minute sur une frappe du gauche à l'entrée de la surface de réparation.

Arrivé du Betis Séville en juillet dernier, l'ancien Sochalien et Montpelliérain vit une saison très compliquée et a souvent été la cible de la frustration des supporters des Verts, insatisfaits des performances du talentueux milieu offensif.

Forcément revanchard au vu de sa situation personnelle, Ryad Boudebouz exprimait donc tout son soulagement et son bonheur devant les journalistes à l'issue de la rencontre, profitant également de l'occasion pour rappeler qu'il n'a jamais lâché l'affaire.

"Je suis très ému parce que depuis le début de saison, on ramasse. Personnellement, j'en ai pris dans la gueule. Quand tu mets ce but là, ça te soulage, ça fait du bien. On ne va pas se mentir. C'est vrai que depuis le début, ça a été compliqué. Tout le monde sait que j'ai fait face à beaucoup de critiques. J'espère tirer tout le positif de ce match-là pour pouvoir encore progresser et totalement me libérer sur le terrain [...] Je travaille tous les jours, même si certains n'en ont pas l'impression. C'est toujours quand les histoires commencent difficilement qu'après, ça va mieux. Aujourd'hui, je suis à 100 %. J'ai envie de me battre pour ce club. J'espère que ça va aller", a déclaré le joueur de 30 ans dans des propos rapportés par L'Equipe.