OM: Fair-play financier, Marseille réagit à la décision de l’UEFA

Selon l’UEFA, l’ OM n’aurait pas tenu ses engagements relatifs au fair-play financier. Le grand patron du football européen a donc décidé de transmettre le dossier à la chambre de jugement. L’ Olympique de Marseille vient de publier un communiqué dans lequel il montre sa détermination à se relancer et se dit prêt à faciliter le travail de l'UEFA.

L’ OM dans le collimateur de l’ UEFA

L’ UEFA accuse l’ OM de ne pas avoir respecté ses engagements vis-à-vis du fair-play financier et a décidé de transmettre le dossier à l’instance de jugement. Le club marseillais est déjà sanctionné. Deux millions d’euros seront automatiquement retenus sur les revenus du club en compétitions européennes (Ligue Europa et Ligue des Champions). Quatre millions d’euros seront également retenus en cas de non-respect des engagements. En outre, l’ Olympique de Marseille ne pourra présenter que 23 joueurs, soit 2 joueurs de moins que les autres clubs, sur sa liste en compétitions européennes. Enfin, sachant que les gammes de sanctions de l’UEFA va du simple blâme à l’exclusion pure et simple de toutes compétitions, il n’est pas exclu que l’ OM soit plus lourdement sanctionné.

Le club phocéen déterminé à se relancer

L’ Olympique de Marseille a transmis un communiqué dans lequel il « prend acte de la décision de la chambre d’investigation de transmettre le dossier du club à la chambre de jugement de l’instance de contrôle financier ». Le message explique ensuite que Frank McCourt n’a jamais caché son intention d’investir massivement de sa propre poche pour le retour de la formation marseillaise au premier plan. D’où la nécessité de faire « de la pérennité économique et du retour à l'équilibre financier un objectif essentiel ».

L’ OM disposé à faciliter le travail de l’ICFC

Le dossier a été transmis à l’ICFC (Instance de Contrôle Financier des Clubs) pour un examen plus approfondi. Un examen à l’issue duquel le club provençal pourrait lourdement être sanctionné. Mais l’écurie phocéenne, qui n’a rien à cacher, exprime sa volonté de collaborer « pleinement et en toute transparence avec l'UEFA ». En retour, le club olympien « espère être traité équitablement vis-à-vis des autres clubs français et européens ».

Enfin, le communiqué assure que la décision de l’ UEFA ne fera pas reculer Frank McCourt et son staff dans leur volonté de construire « un OM sportivement ambitieux et économiquement pérenne ».