FC Nantes Mercato : Deux joueurs nîmois dans le viseur de Gourcuff ?

Insatisfait du jeu produit par son équipe depuis quelques semaines et désireux d'ajouter de la qualité technique à son effectif, Christian Gourcuff, l'entraîneur du FC Nantes, serait séduit par deux éléments du Nîmes Olympique en vue de la saison prochaine.

Deux milieux offensifs ciblés par Christian Gourcuff

Apôtre d'un jeu porté vers l'offensive et techniquement irréprochable, Christian Gourcuff ne peut pas être satisfait de ce qu'il voit actuellement de la part de ses joueurs. Souvent frustré par le manque d'application et le déchet technique montrés par son équipe, le coach du FC Nantes s'était même lâché le 15 février dernier en conférence de presse après le piteux match nul concédé à la Beaujoire face au FC Metz (0-0).

"Ça a été 90 minutes de souffrance. Il y a eu beaucoup d'insuffisances et d'approximations dans l'expression de notre jeu [...] J'ai vécu ce match comme un calvaire. Chaque passe a été compliquée", expliquait alors l'entraîneur de l'actuel onzième de Ligue 1.

Conscient que son effectif manque certainement d'un peu de talent offensif, Gourcuff serait par conséquent à la recherche d'éléments capables d'améliorer la qualité de celui-ci en vue de la saison prochaine. Et deux joueurs auraient ainsi été ciblés par le technicien breton selon Buzz Sport : Romain Philippoteaux et Zinedine Ferhat.

Indiscutables à Nîmes cette saison, club qu'ils ont rejoint l'été dernier en provenance respectivement du Havre et d'Auxerre, Philippoteaux (5 buts et 2 passes décisives en Ligue 1) et Ferhat (3 buts et 4 passes) participent activement au sursaut des Crocodiles en cette deuxième partie de saison.

Tous les deux sous contrat jusqu'en 2022 avec Nîmes, ils pourraient donc faire l'objet de convoitises de la part du FC Nantes cet été si les désirs de Gourcuff sont bien réels et suivis par sa direction.