Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer est fier d'Odion Ighalo

Ole Gunnar Solskjaer a chanté les louanges d'Odion Ighalo, auteur d’un doublé jeudi en FA Cup. Solskjaer est certain que son attaquant va encore progresser.

Ole Gunnar Solskjaer, super fan de son attaquant Odion Ighalo

L’arrivée d’Ighalo à Old Trafford avait surpris tous les observateurs du football. En effet, l’ancien joueur de Watford a passé les trois dernières années à jouer en Chine avec le Shanghai Shenhua. Il y avait alors des doutes sur son niveau actuel en Angleterre.

Comme souvent, c’est sur le terrain que le joueur a répondu à ses détracteurs, pour le plus grand plaisir de son coach. Ighalo a déjà inscrit trois buts avec Manchester United en six matches joués (2 en tant que titulaire). Une bonne chose pour Ole Gunnar Solskjaer, qui est déjà un grand fan du Nigérian.

Solskjaer estime d’ailleurs qu'Ighalo démontre qu'il est "vital" pour l'équipe qui doit faire face à l'absence de Marcus Rashford, blessé.

"Il fait ce que nous lui avons demandé lors de son recrutement", a déclaré Solskjaer. "Ighalo marque, il se crée des occasions à chaque match et aujourd'hui, il aurait pu avoir deux buts de plus. Je suis très fier de lui. Il nous donne une chance de faire tourner et de conserver Mason [Greenwood] et Anthony [Martial]. Je pense que cet attaquant est vital pour mon équipe."

Pour le moment, c'est une très bonne pioche. A ce rythme, United devrait lever son option d'achat et conserver Ighalo pour au moins une saison de plus.