ASSE - Stade Rennais (2-1) : CDF, Claude Puel fier de ses joueurs

L’ ASSE a éliminé le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de la Ligue et rejoint ainsi le PSG en finale. Claude Puel a félicité ses joueurs pour leur exploit.

ASSE : Puel félicite son équipe pour son exploit

Trente-huit ans après leur dernière finale en coupe de France, l’ ASSE retrouvera le PSG en finale le 25 avril au Stade de France. L’équipe de Claude Puel a sorti le Stade Rennais, détenteur du trophée national, jeudi soir à Geoffroy-Guichard.

Menée (1-0, 33e) suite à un penalty transformé par M’Baye Niang, l’AS Saint-Étienne a renversé les Bretons, grâce à un but de Ryad Boudebouz dans le temps additionnel (2-1, 90e+4). Bien avant, Timothée Kolodziejczak avait égalisé pour les Verts (1-1, 43e).

Le coach des Stéphanois a félicité son équipe pour sa réaction. « Je félicite encore les joueurs d’avoir montré ce visage devant nos supporters qui ont été extraordinaires. Alors, je leur dis bravo », a-t-il déclaré sur le site internet du club ligérien.

« Mes joueurs ont été énormes sur le plan mental pour repartir de l’avant et mettre la pression sur l'adversaire après le penalty. Ils ont prouvé qu’ils pouvaient faire un match plein pendant 90 minutes et sont allés chercher un but au bout du temps additionnel. C’est le chemin à suivre », a apprécié Claude Puel.

Puel ému après la qualification en finale

Le technicien de 58 ans a ensuite décrit son émotion après le but de la victoire. « Je me suis dit, enfin ça tourne dans le bon sens ! On a joué tellement de matchs où on n’a pas été récompensés de nos bonnes prestations. Ce n’est pas toujours évident de repartir avec un état d’esprit positif… », a-t-il exprimé.