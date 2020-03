Stade Rennais : L’analyse de Stéphan après la défaite face à l’ASSE

Hier jeudi, le Stade Rennais a été battu par l’AS Saint-Étienne en demi-finale de la Coupe de France. Un revers sur lequel Julien Stéphan s’est exprimé. L'entraineur rennais n'a pas caché sa frustration.

Le constat de Julien Stéphan après la défaite face à l’ASSE

Le Stade Rennais ne jouera pas la finale de la Coupe de France pour la deuxième année consécutive. Le tenant du titre s’est incliné (2-1) face à l’AS Saint-Étienne au stade Geoffroy Guichard. Pourtant, les Rennais avaient ouvert le score à la 33e minute. Les Stéphanois ont égalisé avant la pause grâce un but de Timothée Kolodziejczak. Les hommes de Claude Puel ont ensuite jeté leurs dernières forces, au fin fond du temps additionnel, pour renverser ce match fou.

Entré à la 83e minute, Ryad Boudebouz a inscrit le but de la victoire (94e) et envoie les Verts en finale. Une victoire précieuse pour l’AS Saint-Étienne qui vient peut-être de sauver sa saison. Mais ce resultat est aussi un revers douloureux pour Julien Stéphan. Présent en conférence de presse, l’entraineur du Stade Rennais n’a pas caché sa déception.

Julien Stéphan a avoué que « ce scénario est cruel ». « Le sentiment qui prédomine c'est la déception, la frustration par rapport au scénario », a-t-il déclaré.

Le match a basculé en deux minutes

Poursuivant, le coach breton a pointé du doigt le manque d’efficacité de ses hommes. « On n'a pas fait le match qu'on aurait pu et dû faire. On a eu quelques ballons qu'on a mal négociés », a-t-il ajouté. Pour julien Stéphan, « le match a basculé en deux minutes ».

Éliminés aux portes de la finale de la Coupe de France, les Rennais devront se concentrer sur la Ligue 1. Le Stade Rennais est troisième du championnat et espère décrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions.