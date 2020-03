PSG : les trois dossiers chauds de Thomas Tuchel avant Dortmund

A 5 jours du match retour de Ligue des Champions à Dortmund, le PSG se cherche encore. Thomas Tuchel à trois dossiers chauds à régler avant le 11 mars.

Dans le flou, quelle défense pour le PSG contre Dortmund ?

Mercredi, en Coupe de France contre Lyon, la défense centrale du PSG était composé de la paire Marquinhos - Kehrer. Si la présence de Marquinhos dans l'axe est due au forfait de Thiago Silva, celle de Kehrer surprend un peu. En effet, le joueur polyvalent était supposé hériter d'un poste de latéral droit. En plus, Abdou Diallo et Tanguy Kouassi, deux défenseurs opérationnels étaient sur le banc. La seule certitude est que Tuchel n'a pas encore choisi sa défense.

Sans Verratti quelle paire au milieu pour Thomas Tuchel ?

Marco Verratti est suspendu pour le match retour contre le Borussia Dortmund. Marquinhos devrait être aligné en défense centrale et le coach allemand n'a pas 36 solutions dans ce secteur. S'il souhaite garder son 4-4-2 et aligner 4 joueurs offensifs, le coach devrait aligner Idrissa Gueye et Leandro Paredes au milieu. C'est d'ailleurs l'option qui a été privilégiée par Thomas Tuchel.

En attaque entre Mauro Icardi et Edinson Cavani, Tuchel doit choisir

Quatre joueurs devraient composer la ligne offensive du PSG mercredi prochain. Les certitudes : Neymar Jr et Angel Di Maria sur les côtés, Mbappé associé à Icardi/Cavani en pointe. L'Uruguayen vient de débuter 5 des 6 derniers matchs du PSG. Tuchel aurait peut-être une préférence pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG, souvent très maladroit. Le coach du PSG a-t-il déjà fait son choix en attaque ?