OM : Coronavirus, plus de bises pour les Marseillais !!

Le coronavirus est désormais présent sur le territoire français. Pourtant, l’ OM recevra Amiens SC ce vendredi (21h) en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Comment éviter la propagation de cette maladie pulmonaire très contagieuse ? Valère Germain a révélé la solution trouvée par l’ Olympique de Marseille.

Coronavirus, l’ OM propose d’éviter tout contact lors des célébrations

La France n’est plus à l’abri de la pandémie de coronavirus. Le tout est désormais de savoir comment éviter la propagation de cette maladie pulmonaire très contagieuse en attendant qu’un remède ne soit trouvé par les médecins. L’ OM y a réfléchi et a trouvé une solution.

Selon les confidences de l’avant-centre de l’écurie phocénne Valère Germain dans les colonnes de La Provence, le staff du club a demandé aux joueurs de ne plus se serrer la main et de ne plus se donner de bises lors de la célébration des buts. Une solution qui sera d’abord testée lors du match entre l’ OM et Amiens SC, ce vendredi.

« Si nous marquons des buts contre Amiens (ce vendredi, 21h), il faudra inventer des célébrations différentes, à distance… », précise l’ancien Monégasque.

Pour rappel, le premier cas de coronavirus à Marseille a été décelé sur la femme d’un médecin alors qu’elle revenait d’une station de ski des Alpes.