SM Caen : Prince Oniangué très prudent pour la suite de la saison

Le SM Caen se porte bien depuis ses 6 dernières apparitions. Prince Oniangué y voit la récompense pour le travail fourni. Mais pour le joueur caennais, il n’est pas question de relâcher les efforts avant la fin de la saison.

Prince Oniangué satisfait du parcours du SM Caen

Le SM Caen a remporté 4 de ses 6 derniers matches. Une bonne performance dont Prince Oniangué a expliqué le secret dans les colonnes de Ouest-France. Selon le joueur, le club caennais a désormais « un jeu un peu plus direct par séquences », est « solide défensivement » et « marque un peu plus de buts ».

Il a ensuite salué « une récompense du travail fourni » au « quotidien » et « dans l'humilité » par les Caennais. Car les Malherbistes ne sont plus concentrés sur des objectifs, mais sur les matches, les uns après autres.

Le Malherbiste vigilant jusqu'en fin de saison

Mais la saison n’est pas encore terminée. Alors, Prince Oniangué met en garde ses coéquipiers contre un relâchement. Il leur recommande de garder leur « envie de confirmer » le plus longtemps possible. Et le prochain match des Caennais, c’est le déplacement à Châteauroux, ce vendredi soir (20h) pour le compte de la 28e journée de Ligue 2.

Pour rappel, le SM Caen est 11e de Ligue 2 avec 34 points. Prince Oniangué et ses coéquipiers n'ont plus que 11 journées pour tenter de finir à l'une des 4 premières places, synonymes d'une montée en Ligue 1 en fin de saison.