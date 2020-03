Andy Delort fait une véritable déclaration d'amour à Montpellier

Andy Delort, 28 ans, a déjà inscrit 12 buts cette saison avec Montpellier. Le joueur ce sens très bien dans le club de Ligue 1 et souhaite prolonger l'aventure le plus longtemps possible.

Andy Delort est très heureux à Montpellier et souhaite prolonger

Ce n'est plus un secret, Andy Delort est un homme heureux. Delort qui a chambré le PSG après la défaite contre Dortmund, veut prolonger l'aventure avec Montpellier. L'auteur de 12 buts, toutes compétitions confondues cette saison, s'est confié dans une interview à Midi Libre.

"Ce club me va trop bien," déclare Delort. "Le public me ressemble. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus qu'un joueur à Montpellier. [...]."

"Quand on discute tous les deux (avec Téji Savanier), on mesure la chance que l'on a d'être chez nous, dans le club qu'on aime. On est conscient de tout ça, on profite. C'est un beau destin."

"Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent en dire autant [...] j'espère finir ma carrière ici".

Delort est sous contrat jusqu'en 2023 avec le MHSC. Sixième de la Ligue 1 Conforama, Montpellier peut encore se qualifier pour la Ligue des Champions. Un objectif encore possible. Les Montpelliérains ont rendez-vous avec le Stade Rennais le samedi 08 mars à 17h au Roazhon Park.