Strasbourg : Blessure de Neymar, Laurey revient sur la polémique

Thierry Laurey est revenu sur la polémique suscitée par la blessure de Neymar la saison dernière. Cela, à l’occasion du déplacement du PSG à Strasbourg samedi (17h30), en Ligue 1.

Neymar « avait un peu dépassé les bornes », selon Laurey

Neymar avait été blessé au pied la saison dernière, en Coupe de France face au RC Strasbourg. Thierry Laurey, le coach du RCSA avait été critiqué par les Parisiens pour ses propos envers leur star. En effet, il avait défendu ses joueurs, traitant l’ex-Barcelonais de provocateur. Alors que le PSG se déplace en Alsace pour affronter le Racing Club ce samedi 7 mars, l’entraineur du club alsacien est revenu sur l’épisode de la blessure du Brésilien en janvier 2019.

Neymar avait reçu plusieurs coups des joueurs de Strasbourg. Il avait quitté le terrain à la 62e minute de jeu, suite un contact avec Moataz Zemzemi. Blessé au pied droit, le N°10 du Paris Saint-Germain avait ensuite été absent deux mois et demi.

Dans un entretien pour le journal Le Parisien ce vendredi, Thierry Laurey rappelle « qu’il avait juste parlé du comportement discutable de Neymar sur le terrain ». « Avec certains de mes joueurs, il avait un peu dépassé les bornes. Dans le foot, il faut aussi parfois de la simplicité et du respect. Je n'avais rien dit d'autre », a insisté le technicien du Racing Club.

Les Strasbourgeois n'avaient aucune "volonté de nuire" à Neymar

D’après ce dernier, il était « normal qu'il puisse prendre des coups ». « Une rencontre est jalonnée de duels. Plus tu en provoques, plus tu t'exposes à des contacts », a expliqué Thierry Laurey. Sinon, « il n'y avait aucun contrat sur Neymar, aucune volonté de la part des joueurs strasbourgeois de nuire ou de blesser quiconque », selon le coach de 56 ans.

Pour finir, l’entraineur du RC Strasbourg a reconnu que le meneur de jeu du PSG est « un joueur d'exception ». Et qu’il a même « fais la guerre à ses joueurs là-dessus et non à Neymar ».