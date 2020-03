Arsenal : Mikel Arteta milite pour la prolongation d’un attaquant

Mikel Arteta veut éviter à Arsenal de revivre une situation vécue la saison dernière. En effet, le club a laissé partir Aaron Ramsey libre. La même situation peut arriver avec Aubameyang qui sera en fin de contrat en juin 2021.

Mikel Arteta milite pour la prolongation rapide d'Aubameyang

Le tacticien des Gunners a demandé à ses dirigeants de sérieusement se pencher sur le sujet. Des discussions devront être entamées assez rapidement étant donné que son contrat s’achève bientôt. Mikel Arteta estime d’ailleurs que trop attendre serait un risque énorme pour l’équipe. "On parle là du meilleur buteur d’Arsenal, un joueur très important comme le prouvent ses statistiques," a déclaré le coach à Sky Sports.

Les statistiques éloquentes de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal

Aubameyang est un joueur reconnu pour sa vitesse d'exécution et ses déplacements très intelligents avec ou sans ballon. La saison dernière, il a été élu co-meilleur buteur de Premier League avec Salah et Mané (22 buts).

Cette saison, Aubameyang a déjà inscrit 17 buts en 25 matchs de Premier League avec les Gunners. A Arsenal, l'international Gabonais compte déjà 63 buts et 14 passes décisives en 103 matches. Soit un ratio de plus de 1.6 buts par match. On comprend donc pourquoi Arteta tient absolument à le conserver le plus longtemps possible.