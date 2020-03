OM : Fair-play financier, des menaces hâtives contre Marseille ?

Ce jeudi, l’UEFA a clairement menacé l’ OM pour non-respect des engagements négociés cette saison. Ces menaces contre l’ Olympique de Marseille ne seraient-elles pas prématurées vu que la saison n’est pas encore terminée ?

L’ OM prématurément menacé par le fair-play financier ?

Selon un communiqué de l’UEFA publié hier, le club marseillais « ne s'est pas conformé aux conditions de l'accord négocié pour la saison 2019-2020… ». Rappelons que l’ OM avait négocié un accord de règlement selon lequel il ne dépasserait pas un déficit budgétaire de 30 millions d’euros cette saison. Or, selon certaines rumeurs parues récemment dans la presse française, l’écurie olympienne devrait enregistrer un déficit budgétaire de 91 millions d’euros en fin de saison.

Mais la saison n’est pas encore terminée et rien ne dit que l’information des médias français est vraie. Pourtant, l’UEFA a annoncé que « l’enquêteur en chef de l'instance du contrôle financier a décidé de transmettre le dossier à l'instance de jugement ». Une étape à l’issue de laquelle le 2e de Ligue 1 pourrait être sanctionné. Mais pourquoi cette précipitation à brandir des sanctions alors que le club phocéen a jusqu’au 30 juin 2020 pour réduire son déficit ?

Des engagements financiers intermédiaires non tenus par l' OM ?

Selon les informations de L’Equipe, il ne s’agit nullement de menaces hâtives contre l’ OM, car tenu « par des engagements financiers intermédiaires en matière de ventes et de masse salariale », le club olympien devait vendre un joueur pendant le mercato hivernal. Cela aurait été un signe de sa bonne volonté et aurait rassuré l’UEFA sur son désir de réduire son déficit budgétaire. Ce qui n’a pas été le cas. Alors, les responsables de l’UEFA y voient un non-respect des engagements négociés. Et l’ Olympique de Marseille pourrait le payer très cher…