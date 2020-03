Niort : Louiserre, son grand défi pour le reste de la saison

Niort est 18e de Ligue 2, donc barragiste, à 11 journées de la fin du championnat. Pas de quoi décourager Dylan Louiserre qui assure que le maintien est toujours possible et promet que les Chamois se battront pour cet objectif.

Louiserre déterminé à gagner les 11 derniers matches de la saison

De retour à la compétition contre l’AJ Auxerre la semaine dernière, Dylan Louiserre n’a plus qu’une seule idée en tête sur cette fin de saison. Pour le Niortais, il ne faudrait pas perdre un seul match des 11 derniers avant la fin de la saison. L’objectif, c’est d’ « essayer d’aller chercher toutes les équipes qui sont au-dessus » de la formation chamoise, a prévenu le meneur de jeu dans les colonnes de Ouest-France. Le Niortais est d’autant motivé qu’il estime le club chamois capable de « gratter quelques points devant plusieurs » clubs mieux classés.

Dylan Louiserre lance l’objectif maintien

Mais pourquoi cette détermination à ne pas perdre un seul des 11 matches restants avant la fin de la saison ? Classé 18e de Ligue 2, Niort ne doit plus enregistrer de défaite s’il souhaite se maintenir. Et c’est justement cet objectif qui motive Dylan Louiserre malgré la statut de barragiste des Niortais.

« On garde le moral car on veut absolument aller chercher ce maintien », a expliqué le milieu de terrain avant d’exhorter ses coéquipiers à se réveiller même si « chaque match va être compliqué ». Et parlant de match difficile, Niort recevra l’AS Nancy-Lorraine (14e) ce vendredi (20h) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 2.