Coronavirus : Lille contraint de ne pas se protéger contre Lyon

Dimanche, Lille affronte l'Olympique Lyonnais en clôture de la 28e journée de la Ligue 1 Conforama. Pour cette rencontre, le LOSC sera contraint de ne pas se protéger des intempéries.

Le toit du stade Pierre-Mauroy sera ouvert durant Lille - Lyon

Tous les clubs professionnels s'adaptent pour limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Interdiction de se saluer, pas de séances de dédicaces avec les fans, l'épidémie de coronavirus affecte énormément nos habitudes. C'est ainsi que le LOSC a l'obligation d'ouvrir le toit du stade Pierre-Mauroy dimanche pour le match contre Lyon.

"On a pris des mesures, on est très attentifs à ne pas se saluer en serrant les mains et à avoir le moins de contacts possibles," a déclaré Christophe Galtier.

"Il y a du gel hydro-alcoolique à disposition, on se lave régulièrement les mains. On suit les conseils de notre staff médical, pas plus, pas moins que les gens normaux même si nous sommes en vase clos," a continué le coach des Dogues.

Concernant le match de dimanche contre Lyon avec une très forte affluence attendue, Galtier avoue que son équipe ne pourra pas se protéger des intempéries.

"Je suis informé au quotidien par le club des dispositions qui pourraient être prises. Exemple concret, quand il pleut, nous fermons le toit du stade pour nous protéger des intempéries. Dimanche, nous aurons l'obligation de le laisser ouvert par rapport à la propagation du virus. On doit se plier à cette décision," a conclu Galtier.

Au moins, le match entre ses deux équipes ne se jouera pas à huis clos...