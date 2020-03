PSG : Cinq forfaits confirmés pour le déplacement à Strasbourg

Entraineur du PSG, Thomas Tuchel s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match contre le Racing Club de Strasbourg Alsace. Le coach parisien est notamment revenu sur les nombreuses absences au sein de son effectif.

PSG : Thomas Tuchel annonce cinq absents pour le déplacement à Strasbourg

Avant d’affronter le Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG ira défier le RC Strasbourg ce samedi (17h 30) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Le club parisien est déterminé à s’imposer afin de faire le plein de confiance avant le choc européen.

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel s’est exprimé sur ce déplacement. L’entraineur parisien a d'ailleurs rappelé que le PSG ne pourra pas compter sur la totalité de ses cadres pour ce match. Il a confirmé l’absence de cinq joueurs.

Colin Dagba, Ander Herrera et Mitchell Bakker sont toujours indisponibles. Quant à Éric Maxim Choupo-Moting et le capitaine Thiago Silva, ils vont reprendre l'entrainement collectif aujourd'hui. Mais les deux joueurs ne sont pas encore suffisamment remis de leur blessure et vont manquer le match face à Strasbourg. Idrissa Gueye et Thilo Kehrer sont incertains pour cette rencontre.

Thomas Tuchel très optimiste pour Thiago Silva

Toutefois, Thomas Tuchel s’est montré très optimiste pour un retour de son capitaine face au Borussia Dortmund. Le coach parisien a expliqué qu’il est très « optimiste pour Thiago Silva », car le défenseur brésilien « ne ressent plus de douleur ». « J’attends qu'il soit avec nous dimanche et lundi à l'entrainement et on décidera après s'il est prêt ou non », a-t-il conclu.