LOSC : Christophe Galtier défend Jonathan Bamba bec et ongles

À deux jours de la réception de l'Olympique Lyonnais, Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, est revenu une nouvelle fois sur le cas Jonathan Bamba, qui peine à retrouver son niveau de la saison dernière.

Galtier : "Jonathan Bamba apporte beaucoup à l'équipe"

Il est le membre le plus en difficulté du quatuor offensif qui a permis au LOSC d'enchaîner les bons résultats ces derniers temps. Alors que Victor Osimhen continue de marquer et de peser énormément sur les défenses adverses, et que Jonathan Ikoné et Loïc Rémy ont retrouvé d'excellentes sensations depuis quelques semaines, Jonathan Bamba continue de souffrir sur son côté gauche.

Malgré un nombre de passes décisives - huit toutes compétitions confondues - qui commence à devenir intéressant, le milieu offensif nordiste, scotché à une réalisation depuis le début de la saison, reste en revanche totalement inefficace devant les buts. Un manque de réussite qui commence quelque peu à agacer les supporters du LOSC, comme l'ont prouvé les sifflets reçus par Bamba lors de son remplacement contre Toulouse (3-0).

Alors que Christophe Galtier a répété en conférence de presse qu'il trouvait cette réaction du public "injustifiée", celui-ci a longuement défendu son joueur, à qui il attribue un rôle très important dans le collectif lillois.

"Jonathan Bamba est décisif depuis janvier, notamment par la passe. Il cherche à donner de bons ballons à nos attaquants. Il n'a pas la réussite de la saison dernière, mais il ne doit pas être obsédé par le but. Il doit être concentré sur son rôle. Jo, comme d'autres, sont finalement des passeurs, et dans ce registre, il est bon. Et il apporte également beaucoup à l'équipe. C'est un équipier avec un grand E. Sa présence aide beaucoup Domagoj Bradaric."

Ce qui est sûr, c'est que le discours de Galtier n'est pas un discours de façade puisque Jonathan Bamba a été titularisé lors des six dernières journées de Ligue 1.