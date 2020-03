OL - Ligue 1 : LOSC, Rudi Garcia ne compte faire aucun cadeau

Humilié par le PSG en coupe de France (1-5), l’ OL a un déplacement compliqué à Lille dimanche soir, contre un concurrent direct à l’Europe. Pour Rudi Garcia, c’est une occasion pour se remettre la tête à l’endroit.

OL : Rudi Garcia vise les 3 points contre le LOSC

Le LOSC est 4e avec 6 points d’avance sur l’ OL avant leur confrontation en clôture de la 28e journée de Ligue 1. En cas de victoire, Lyon se rapprocherait de son adversaire et concurrent dans la course à l’Europe. Rudi Garcia estime que son équipe est motivée à l’idée de pouvoir se rapprocher du podium qualificatif pour la Ligue des Champions.

« Ce groupe a démontré dans les grands rendez-vous qu'il était présent et motivé. Je rappelle donc aux joueurs que c'est un grand rendez-vous, dimanche, contre un concurrent direct », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Si on veut recoller, il faut être capable de gagner. On a des arguments à faire valoir. On est ambitieux, on ne veut pas traîner en route. On y va pour gagner », a assuré l’entraineur de l’ OL.

L'entraineur de l' OL redoute les Dogues

Malgré la détermination affichée par ce dernier, il redoute les Dogues, car il estime que « le LOSC est une équipe solide et complète ». « Elle n'est pas dans le haut du tableau par hasard. Ce sera difficile… Il y a un public formidable », a prévenu Rudi Garcia. Rappelons que les Lillois ont enchainé deux victoires. C’était contre Toulouse FC (3-0) et le FC Nantes (0-1), après leur défaite face à Marseille.