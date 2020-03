Olympiakos - mercato : Officiel, Matthieu Valbuena prolonge !

Le directeur sportif du club, Christian Karembeu, a annoncé la bonne nouvelle. Matthieu Valbuena est désormais lié avec l'Olympiakos jusqu’en juin 2021.

Prolongation logique pour Matthieu Valbuena avec l'Olympiakos

C’est officiel, l’attaquant a prolongé son contrat d’un an avec l’Olympiakos Le Pirée. Valbuena y est arrivé l’été dernier après deux saisons passées à Fernerbahçe. A 35 ans, l’homme aux 52 sélections en Equipe de France, réalise de bonnes prestations.

En effet, toutes compétitions confondues, il a déjà marqué 8 buts et délivré 21 passes décisives en 31 matchs joués. L'ancien joueur de l'OM est un milieu offensif en pleine forme qui brille sur la scène nationale et européenne avec son club. L'Olympiakos a d’ailleurs éliminé Arsenal en Europa League et affrontera Wolverhampton en 1/8e de finale. Le club grec est tout près de réussir l'exploit de terminer la saison sans défaite en championnat.

C’est un joueur complètement épanoui et au sommet de sa forme

Valbuena se réjouit d’être en Grèce. Il semble très heureux et a la confiance de ses dirigeants. En plus, sa famille est en Grèce avec lui. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour que Valbuena soit très performant et épanoui. Cela se voit d’ailleurs sur le terrain et pour montrer toute son envie avec le club, il décide de prolonger l’aventure.