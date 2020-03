LOSC - OL : Comment Galtier va tenter de battre Lyon ?

Christophe Galtier s’est exprimé sur la prochaine rencontre du LOSC face à l'Olympique Lyonnais. Et le coach lillois a envoyé un message très clair à l’équipe adverse.

Christophe Galtier évoque l’importance de la rencontre

Ce dimanche (coup d’envoi 21 heures), le LOSC accueille l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Un match d'une grande importance pour la course à l'Europe dans laquelle ces formations sont engagées. En effet, le club de Christophe Galtier occupe la quatrième au classement et compte six points d’avance sur l’ OL (5e de Ligue 1). Un succès à domicile permettrait alors au LOSC de creuser un peu plus l’écart avec son premier poursuivant. Mais c’est sans compter sur des Olympiens déterminés à s’imposer en terre lilloise.

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier s’est exprimé sur cette rencontre. L’entraineur lillois a mis l’accent sur le caractère spécial de ce match et espère s’imposer face aux Lyonnais. « À l'heure actuelle, Lyon est très performant à l'extérieur. C'est une équipe qui est sur une belle dynamique. Si on veut continuer à se battre pour le podium, il faudra l'emporter et être à notre meilleur niveau », a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Équipe.

Son plan pour battre l’ OL

Christophe Galtier souhaite obtenir un « résultat positif » à domicile face à Lyon. Le patron du banc lillois espère battre l’Olympique Lyonnais. Mais pour cela, il faudra réaliser un match parfait, ou presque. « Lyon est une équipe en forme et en confiance. Pour faire un bon résultat, il faudra que l'on soit à notre meilleur niveau », a-t-il ajouté. Les hommes de Rudi Garcia sont donc avertis.