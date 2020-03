OM Mercato : Jordan Amavi a déjà tranché pour son avenir

En juin 2021, Jordan Amavi sera en fin de contrat avec l’ OM. Les responsables de l’ Olympique de Marseille pourraient alors décider de le vendre l’été prochain pour ne pas risquer de le voir s’en aller libre l’été suivant. Or, le latéral gauche semble privilégier cette seconde option.

Jordan Amavi jusqu’au bout de son contrat avec l’ OM ?

Jordan Amavi a accordé une longue interview à L’Equipe. L’ancien d’Aston Villa n’a pas manqué d’évoquer son avenir, sachant que son contrat avec l’ OM prend fin en juin 2021. Une échéance à laquelle le natif de Toulon pourrait ne pas arriver. En effet, obligé de vendre pour renflouer ses caisses, le club olympien pourrait décider de se séparer de l’arrière gauche en fin de saison. Un cas de figure qui éviterait en plus de voir l’ex-Niçois partir libre l'année prochaine.

Mais Jordan Amavi ne semble pas envisager son avenir sous cet angle. Le joueur se voit bien rester à l’ OM la saison prochaine. C’est clairement ce qu’on pourrait croire par son souhait de jouer la Ligue des Champions avec l’écurie olympienne. D’ailleurs, il estime que le club phocéen ne devrait s’en prendre qu’à lui-même, et non à la concurrence, s’il ne jouait pas la Ligue des Champions la saison prochaine.

Dans les colonnes du quotidien sportif, il a expliqué ne pas avoir peur des concurrents, mais « des erreurs bêtes » que les Marseillais pourraient commettre dans la course à la qualification pour la compétition européenne. Et Jordan Amavi prévient : « Le danger va venir de nous si on ne fait pas ce qu'il faut. Ne pas garder cette deuxième place, ce serait une faute professionnelle. »