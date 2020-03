Barça Mercato : Bonne nouvelle pour Marc-André ter Stegen

Impressionnant dans les buts du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. Mais le portier allemand ne devrait pas quitter le club catalan de sitôt.

Marc-André ter Stegen très loin d’un départ du FC Barcelone

Arrivé au FC Barcelone en juillet 2014, Marc-André ter Stegen s’est très vite imposé dans les buts barcelonais. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs portiers de la planète et attise la convoitise de plusieurs clubs étrangers. Le Bayern Munich, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain l’ont régulièrement approché au cours des dernières années. Mais l’international allemand ne devrait pas quitter le Barça dans les mois à venir.

Une prolongation de bail en vue

En effet, Marc-André ter Stegen est « heureux au FC Barcelone ». Et la direction catalane n’a pas l’intention de perdre son gardien de but. Mieux, le président catalan Josep Maria Bartomeu envisage un nouveau bail pour son gardien de but numéro 1. ESPN révèle que les dirigeants barcelonais seraient sur le point d’ouvrir les négociations avec le clan Ter Stegen pour une prolongation de contrat. Une extension de bail assortie d’une belle revalorisation salariale.

À noter que le joueur de 27 ans est lié jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone. Il a déjà disputé 33 rencontres (toutes compétitions confondues) cette saison.