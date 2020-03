OM-Amiens SC : composition de départ de l'Olympique de Marseille

L’ OM joue contre Amiens SC ce vendredi soir (21h) en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. L’entraîneur de l’ Olympique de Marseille André Villas-Boas vient de communiquer son onze de départ.

L’ OM favori contre Amiens SC ?

L’ OM (2e de Ligue 1) affrontera Amiens SC (19e) dans les prochaines minutes. Ce match est une bataille entre Marseillais, candidats à la qualification en Ligue des champions, et Amiénois, soucieux de se maintenir dans l'élite française. Si ce match semble avoir déjà désigné les favoris, les Olympiens plus précisément, des surprises restent possibles.

André Villas-Boas, l’entraîneur de l’ OM a donc sorti la grosse artillerie pour affronter les hommes de Luka Elsner. Le technicien portugais a composé son traditionnel 4-4-2 où les habituels titulaires sont présents, à part Duje Caleta-Car. Et comme prévu, Florian Thauvin est bien présent, mais il commence le match sur le banc des remplaçants.

Ainsi, devant les cages gardées par Steve Mandanda, l’arrière-garde est composée de Bouna Sarr à droite, du duo Alvaro-Kamara en charnière et de Jordan Amavi à gauche. L’entrejeu est l’affaire de Valentin Rongier, de Kevin Strootman et de Morgan Sanson. Enfin, le secteur offensif est animé par Valère Germain à l’aile droite, Dario Benedetto dans l’axe et Dimitri Payet à l’aile gauche.

Le onze titulaire de l’ OM

Gardien : Steve Mandanda (c) - Défenseurs : Bouna Sarr - Alvaro Gonzalez - Boubacar Kamara - Jordan Amavi - Milieux : Valentin Rongier - Kevin Strootman - Morgan Sanson - Attaquants : Valère Germain - Dario Benedetto - Dimitri Payet