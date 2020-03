ASSE - Stade Rennais : Saliba plébiscité par le peuple vert

William Saliba a brillé lors de la victoire de l’ ASSE sur le Stade Rennais (2-1), en demi-finale de la Coupe de France. Et ses efforts ont été récompensés par les supporters de Saint-Étienne.

ASSE : Saliba élu homme du match contre le Stade Rennais

Auteur de la passe décisive à Ryad Boudebouz sur le but de la qualification de l’ ASSE, William Saliba a été élu homme du match face au Stade Rennais. Il a recueilli 35 % des votes des supporters du club ligérien. Le jeune défenseur central a devancé Timothée Kolodziejczak. Ce dernier a été l’auteur du premier but de Saint-Étienne. Il a récolté 15% des voix des internautes stéphanois.

Ryad Boudebouz, le tombeur de Rennes boucle le podium avec 9% des suffrages exprimés. Sorti du banc de touche en toute fin de match, l’Algérien avait remplacé Yann M’Vila (83e). Finalement, il a été le héros de l’ ASSE en inscrivant le but qui a envoyé les Verts en finale de la Coupe de France. Et ce, 38 ans après la dernière perdue contre le PSG. Justement, c’est encore le Paris Saint-Germain que l’AS Saint-Étienne affrontera en finale, le 25 avril au Stade de France.

Et de trois pour William Saliba !

C’est la 3e fois que William Saliba est désigné homme du match par le peuple vert cette saison. L’arrière de 19 ans a pourtant provoqué un penalty transformé par M’Baye Niang (0-1, 33e). Mais sur l’ensemble de sa prestation, le joueur transféré à Arsenal, puis prêté à l'ASSE, a été impressionnant.