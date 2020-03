OM - Amiens (2-2) : André Villas-Boas affiche quelques regrets

Entraineur de l’OM, André Villas-Boas a confié que le scénario du match nul face à Amiens (2-2) lui avait complètement échappé ce vendredi, alors que son équipe menait avant de se faire rattraper au score en toute fin de rencontre.

Les vérités d’André Villas-Boas sur le match nul face à Amiens

L’Olympique de Marseille pensait avoir fait le plus dur lors de la réception d’Amiens au Vélodrome. Les Marseillais ont pris l’avantage (2-0) grâce à des buts de Morgan Sanson (45e) et Dimitri Payet (57e). L’OM pensait alors se diriger vers une nouvelle victoire à domicile. Mais ce n’était que le calme avant la tempête.

En effet, les hommes d’André Villas-Boas ont sombré en toute fin de rencontre. Serhou Guirassy a redonné de l'espoir aux Amiénois en transformant un penalty qu'il avait lui-même obtenu après avoir été accroché par Jordan Amavi. Saman Ghoddos, entré en jeu, a ensuite égalisé à la 95e minute. Le score n’évoluera plus, l’Olympique de Marseille concède le match nul à domicile. Un résultat décevant pour André Villas-Boas. Ce dernier a écopé de deux cartons jaunes consécutifs en toute fin de rencontre pour avoir protesté contre l’arbitrage.

Le coach marseillais s’est en effet plaint de l’arbitrage, notamment sur la faute litigieuse de Jordan Amavi sifflée en faveur des visiteurs. « Le penalty, je l’ai regardé après le match et je pense que c’est une mauvaise décision de la VAR qui n’a pas fait son travail », a-t-il lancé en conférence d'après-match.

Les regrets d'André Villas-Boas

Toutefois, André Villas-Boas refuse de se cacher derrière les erreurs arbitrales pour expliquer ce match nul décevant. Il faut dire que l’Olympique de Marseille est loin d’avoir livré son meilleur match face aux Amiénois peu inspirés. Les entrées d'Hiroki Sakai et de Florian Thauvin, qui n’a plus joué depuis six mois, ont fragilisé le bloc marseillais.

L’entraineur de l’OM a assumé ses choix et sa part de responsabilité. Il nourrissait surtout des regrets sur une fin de match qui a basculé en quelques minutes. « C’est ma faute. Je pense que j'ai raté mes changements. J'ai changé un peu la ligne défensive et j'en avais pas besoin. J'ai décidé de changer, c'est ma responsabilité. Ce sont mes choix », a-t-il déclaré.

Ce match nul pourrait être préjudiciable aux ambitions du club olympien cette saison. Puisque l'OM peut voir le Stade Rennais (3e de Ligue 1) revenir à six points en cas de victoire contre Montpellier dimanche.