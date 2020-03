ASSE - Bordeaux : victoire assurée pour les Stéphanois ?

L’ ASSE recevra les Girondins de Bordeaux dimanche (15h) pour la 28e journée de Ligue 1 Conforama. Un signe semble déjà indiquer que l’ AS Saint-Étienne va remporter ce match.

ASSE : un porte-bonheur au sifflet contre Bordeaux

L’ ASSE vit une de ses saisons les plus compliquées en Ligue 1. De Ghislain Printant à Claude Puel (depuis début octobre dernier), l’ AS Saint-Étienne (16e de Ligue 1) tarde à convaincre son public. Une saison où les défaites et matches nuls sont beaucoup plus nombreux que les victoires.

En effet, sous Ghislain Printant, l’ ASSE était allée battre les Dijonnais (2-1) et les Nîmois (1-0). Quant à Claude Puel, il s’est payé l’ OGC Nice sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard (4-1). Mais c’est moins le style de jeu des Stéphanois que tout autre chose qui a été remarquée pendant ces succès, à savoir le même arbitre au sifflet : Thomas Léonard.

Le média proAsse Poteaux Carrés, fait remarquer que c’est ce même « arbitre messin de 38 ans », qui « a déjà croisé la route des Stéphanois à trois reprises cette saison, pour autant de victoires... ». Il a été désigné pour diriger la rencontre Sainté-Bordeaux de dimanche 8 mars.

Un signe annonciateur d’une autre victoire des Stéphanois ? Réponse dimanche à 15 heures.