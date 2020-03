Montpellier : Der Zakarian, son plan pour battre le Stade Rennais

Le Stade Rennais accueille ce dimanche (17 heures) le Montpellier HSC lors de la 28e journée de Ligue 1. Un choc que Michel Der Zakarian souhaite remporter. Et l’entraineur montpelliérain a un plan pour y parvenir.

Michel Der Zakarian prévient déjà le Stade Rennais

Après avoir alterné le bon et le moins bon en 2020, le Stade Rennais a retrouvé des couleurs. Le club rennais reste sur une bonne dynamique avec deux victoires consécutives en championnat. Éliminés en demi-finale de la Coupe de France, les Rennais surfent sur une vague positive en Ligue 1. Ils devront confirmer cette bonne dynamique face aux hommes de Michel Der Zakarian.

En effet, le Stade Rennais (3e) reçoit le Montpellier HSC (6e) lors de la 28e journée de Ligue 1. Un choc du haut de tableau du championnat qui pourrait être décisif dans la course aux places européennes. Présent en conférence de presse, Michel Der Zakarian s’est exprimé sur la rencontre.

L’homme de 57 ans garde en tête l’objectif des Montpelliérains. « On a plus que des matchs importants sur les 11 restants. On va affronter pratiquement que des concurrents qui sont proches de nous au classement. Ce sont de bons matchs à jouer et surtout à gagner », a-t-il déclaré.

Son plan pour battre l'équipe adverse

Voilà qui est clair. Michel Der Zakarian veut battre le Stade Rennais en vue de se rapprocher un peu plus du podium de Ligue 1. Et le stratège montpelliérain sait comment y parvenir. « Si on veut rester en haut du classement, je le répète, il faudra faire une grosse série. Au départ, on n’était pas programmé pour faire ça. On est très content d’être là », a-t-il ajouté.

Les prochains adversaires de Montpellier HSC sont donc prévenus. Michel Der Zakarian espère que son équipe « va emmerder beaucoup de monde ».