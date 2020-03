OL Mercato : Bruno Guimaraes fait le point sur son intégration

Bruno Guimaraes, l'une des recrues hivernales de l’ OL a fait le bilan du mois passé au sein de l’équipe de Rudi Garcia. Il évoque son intégration rapide.

Bruno Guimaraes se réjouit de son adaptation rapide à l' OL

Arrivé à Lyon le 10 février, Bruno Guimaraes a disputé quatre matchs consécutifs avec l’ OL en quasiment un mois. Il a été titulaire lors de ses quatre apparitions. D’abord contre le FC Metz (2-0) en Ligue 1, puis face à la Juventus en Ligue des Champions (1-0).

Le milieu défensif a enchainé lors du derby remporté face à l’ ASSE (2-0) et la lourde défaite contre le PSG (1-5), en coupe de France. Le Brésilien se réjouit de son intégration à l’ OL. « Je me suis bien adapté, il y a beaucoup de Brésiliens, ça m’aide à m’intégrer. Je me sens très bien », a-t-il confié à Globo Esporte.

Bruno Guimaraes apprécie la liberté qu'il a sur le terrain

Parlant de ses compatriotes, Bruno Guimaraes a le privilège de compter sur Juninho. C’est en effet ce dernier qui est à l’origine de son arrivée à l’Olympique Lyonnais. Mais également sur ses coéquipiers, Rafael, Marcelo, Thiago Mendes et Jean Lucas, tous Brésiliens.

Le joueur de 22 ans apprécie également le fait qu’il a « beaucoup de liberté » sur le terrain. « Je peux bouger, je ne suis pas fixe. Ici, le jeu est un peu plus rapide, peu de touches de balle, mon adaptation est bonne », a fait savoir Bruno Guimaraes.

Capitaine de la sélection Olympique du Brésil, le néo-Lyonnais a été convoqué cette semaine pour la première fois avec la sélection A brésilienne.