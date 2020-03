OM Mercato : Alvaro Gonzalez annonce une excellente nouvelle

Arrivé de Villarreal à l’ OM l’été dernier sous forme de prêt, Alvaro Gonzalez n’a jamais caché son envie de rester. Les dirigeants de l’ Olympique de Marseille lui ont assuré qu’ils lèveraient son option d’achat.

Alvaro Gonzalez rassuré par les dirigeants marseillais

Alvaro Gonzalez est arrivé pour renforcer le secteur défensif de l’ OM. Une tâche que le défenseur central espagnol remplit avec beaucoup de succès. Séduit par le club olympien, le joueur de 29 ans voudrait rester la saison prochaine. Une requête à laquelle les dirigeants marseillais auraient déjà accédé, à en croire le joueur lui-même.

« Il y a encore une clause mais oui, je suis sûr que je vais rester. Je me sens bien au club, on s’est mis d’accord ensemble pour que je reste la saison prochaine », a en effet assuré le défenseur central espagnol au micro de RTL.

L’ OM conseillé à Alvaro Gonzalez par un ex-Phocéen

Son amour pour l’ OM, Alvaro Gonzalez le tient d’un ancien Marseillais, Cesar Azpilicueta. Avant de s’engager avec l’écurie olympienne, l’ancien de l’ Espanyol Barcelone s’est renseigné auprès de son compatriote, actuellement à Chelsea. Le Blue lui a expliqué que l’ Olympique de Marseille était « un grand club » et avait « des fans géniaux » et un stade « impressionnant ».

Cesar Azpilicueta a également expliqué à Alvaro Gonzalez que Marseille « ressemblait un peu » à Barcelone, avec leurs plages, la mer, le soleil. Une description que la recrue estivale phocéenne juge exacte pour avoir vécu trois ans à Barcelone.

Enfin, signalons que l’ancien Barcelonais est apparu 24 fois, dont 20 fois en Ligue 1, et compte 1 but en coupe de France, contre l’US Granville (3-0).