Girondins de Bordeaux : Paulo Sousa exprime un gros regret

Avant le match de Bordeaux contre l’ ASSE dimanche (15h) à Geofroy-Guichard, Paulo Sousa, le coach des Girondins, a exprimé un gros regret.

Bordeaux : Paulo Sousa embêté par la blessure de Pablo Castro

Les Girondins de Bordeaux affronte l’ ASSE lors de la 28e journée de la Ligue 1. Paulo Sousa n’a pas son équipe au grand complet. Un joueur clé gravement blessé manque à l’appel. Il s’agit de Pablo Castro blessé au genou contre l'OGC Nice le 1er mars. Il a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Vu la gravité de sa blessure, le défenseur central ne rejouera plus cette saison. Et cela laisse un gros regret à l’entraineur du club au scapulaire. « Pablo Castro est arrivé à une qualité très bonne, au haut niveau. C’est un joueur qui est un des plus forts défenseurs de ce championnat. Dans le jeu aérien, il est très fort et pour moi c'est le meilleur ici, dans ce domaine », a-t-il souligné dans des propos retranscrits par Girondins33.

Selon Paulo Sousa, l’arrière de 29 ans « s’était beaucoup amélioré, surtout sur la construction plus courte ». « Il faisait moins d’erreurs. C’est aussi un joueur très important sur les coups de pied arrêtés, défensifs comme offensifs… », a-t-il noté.

Comment remplacer Pablo Castro à Bordeaux ?

D’après le technicien portugais, Pablo Castro « sera dur à remplacer ». En tout cas, l’indisponibilité du Brésilien bouleverse sérieusement les plans de Paulo Sousa. « On changera peut-être notre ligne défensive…, à un moment très dur pour nous au niveau de l'effectif », a-t-il déclaré.