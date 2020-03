SM Caen : Dupraz pète les plombs après la défaite à Châteauroux

Le SM Caen s’est fait battre à Châteauroux (1-2) vendredi lors de la 28e journée de Ligue 2. L’entraîneur caennais Pascal Dupraz a clairement imputé cette défaite à la prestation inqualifiable de ses joueurs.

Pascal Dupraz très remonté contre ses joueurs

Pascal Dupraz croyait certainement que ses joueurs gagneraient le match alors qu’ils menaient 1-0. Mais les joueurs de Châteauroux sont revenus au score. L’ancien entraîneur toulousain a donné son avis sur cette égalisation et pour lui, il est « impensable qu'un joueur puisse se retrouver seul à centrer » et a carrément accusé ses joueurs d’avoir « failli ». Interpellant clairement un de ses joueurs, le technicien français a même lâché : « Quand on doit le mettre au fond, comme le petit Gioacchini qui est préoccupé par sa sélection nationale plutôt que mettre le ballon au fond... »

Mais Gioacchini n’a pas été le seul Malherbiste à être pointé du doigt. Les latéraux caennais en ont également pris pour leur grade alors que Pascal Dupraz les a taxés d’usurpateurs et leur a conseillé de jouer désormais en attaque. Et le coach français a conclu sa conférence de presse en taxant le SM Caen d’être « une belle équipe de mièvres ».

Pour rappel, le SM Caen est 13e avec 34 points et un goal-average de -1. La Berrichonne de Châteauroux a le même nombre de points, mais est 15e en raison de son goal-average (-16).