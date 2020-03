Real Mercato : Départ de Gareth Bale, ça se corse pour Zidane

Zinedine Zidane semble condamné à supporter Gareth Bale encore longtemps au Real Madrid. L’attaquant gallois ne devrait pas recevoir d’offre au prochain mercato.

Gareth Bale encore loin de quitter le Real Madrid

A un moment joueur le plus cher de la planète, Gareth Bale n’est plus que l’ombre de lui-même au Real. Au point où l’attaquant gallois est devenu un indésirable de Zinedine Zidane. Le technicien français s’impatienterait d’ailleurs de voir l’ancien joueur de Tottenham partir. Mais on en est encore loin.

Car comme le révèle AS, Gareth Bale ne serait plus autant courtisé sur le marché. Le journal madrilène annonce même qu’aucune écurie européenne ne souhaiterait recruter le Gallois. Le média révèle que cela avait déjà été le cas l’été dernier. Bale était proche de signer en Chine au dernier mercato estival.

Une fin de calvaire encore loin pour Bale

Cosmin Olaroiu, l’entraîneur du Jiangsu Suning FC, révélait récemment que Gareth Bale était proche de rejoindre son club. Dans un entretien au média ‎dubaïote The National, le technicien roumain confiait qu’un accord avait déjà été trouvé. Mais le Real Madrid en demandait beaucoup au Jiangsu Suning FC.

Avec les nouvelles révélations de AS, Gareth Bale semble parti pour honorer son contrat jusqu’à son terme. Le bail de l’attaquant de 30 ans expire en 2022. Pas épargné par les pépins physiques, le Gallois voit son temps de jeu s’amenuiser saison après saison. Il ne compte d’ailleurs que 13 titularisations depuis août.