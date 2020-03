FC Lorient : Battu à Ajaccio, Pélissier remobilise ses troupes

Le FC Lorient a été battu à Ajaccio (0-1) ce samedi en match décalé de la 28e journée de Ligue 2. L’entraîneur lorientais Christophe Pélissier s’est dépêché de remonter le moral de ses joueurs après cette défaite.

Christophe Pélissier remonte le moral de ses joueurs

Christophe Pélissier avait mis en garde ses joueurs contre la qualité de l’ AC Ajaccio, une équipe très portée sur l’attaque. Mais le message n’est apparement pas passé. Avec cet échec, le FC Lorient en est désormais à 4 défaites sur ses 5 dernières apparitions. Un bilan très inquiétant pour le leader de Ligue 2 qui voit ses adversaires directs se rapprocher dangereusement.

Mais Christophe Pélissier n’est pas homme à se laisser abattre. Dans sa réaction d’après-match au micro de BeinSport, le coach lorientais a plutôt salué l’engagement physique de ses joueurs. S’il a reconnu que les Merlus vivaient actuellement une mauvaise passe, le technicien français n’a cependant pas manqué de les encourager à « batailler jusqu'au bout... » pour la montée en Ligue 1. Et l'ancien patron du banc amiénois à conclu en demandant à ses joueurs de « garder confiance et repartir de l'avant ».

Enfin, signalons que le FC Lorient est 1er avec 54 points et n’a plus que 2 points d’avance sur l’ AC Ajaccio désormais 2e, en attendant le résultat de RC Lens - US Orléans lundi à 20h45.