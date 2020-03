LOSC : Domagoj Bradaric vole au secours de Jonathan Bamba

Christophe Galtier n’est plus le seul à défendre Jonathan Bamba au LOSC. Domagoj Bradaric vient d’emboîter le pas à son entraîneur pour dire que l’ancien attaquant stéphanois est un élément très important de Lille OSC.

Domagoj Bradaric très élogieux envers Jonathan Bamba

Jonathan Bamba n’a visiblement plus le niveau tonitruant qu’il avait la saison dernière. Cependant, Christophe Galtier n’est pas inquiet pour la baisse de régime de l'ailier des Dogues. Récemment, le patron du banc du LOSC s’est enflammé pour son joueur. Le technicien français avait expliqué que Jonathan Bamba était décisif, donnait de bons ballons à ses coéquipiers en attaque et aidait beaucoup le latéral croate Domagoj Bradaric.

Le technicien français n’est plus seul à afficher son admiration pour l’attaquant lillois de 23 ans. Présent en conférence de presse, Domagoj Bradaric s’est également enflammé pour son coéquipier. Selon la recrue estivale des Dogues, sa relation avec Jonathan Bamba n'est plus aussi difficile qu'elle l'était en début de saison. Le défenseur lillois a par ailleurs estimé que son coéquipier « est très important… tactiquement et défensivement ». Le latéral croate a même assuré que si l’ailier ne l’aidait pas dans ses tâches défensives, la formation lilloise aurait des problèmes pour fermer efficacement le couloir.