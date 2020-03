OM : Marseille accrochée par Amiens, André Villas-Boas accablé

L’ OM s’est fait rattraper par Amiens SC (2-2) en fin de rencontre, après avoir mené 2-0. Pour Gilles Favard, André Villas-Boas est le responsable de cette contre-performance de l’Olympique de Marseille.

L' OM surpris par Amiens SC

L’ OM a vécu une véritable déception face à Amiens SC (2-2) vendredi soir, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Après avoir mené 2-0 grâce à Morgan Sanson (45+1) et à Dimitri Payet (56’), les Marseillais croyaient se diriger paisiblement vers une victoire. Mais c’était sans compter la détermination des Amiénois, revenus au score en fin de rencontre grâce à un penalty de Serhou Guirassy (83’) et à un but de Saman Ghoddos (90+5). Résultat des courses, pas de 3 points pour les Olympiens.

André Villas-Boas attaqué pour ses choix tactiques

Pour Gilles Favard, il ne faut pas chercher loin : c’est André Villas-Boas l'unique responsable de cette désillusion des Phocéens. Le journaliste de La Chaîne L’Equipe, estime que l’entraîneur phocéen s’est trompé dans ses choix tactiques en maintenant Dario Benedetto sur la pelouse et en remplaçant Dimitri Payet puis Morgan Sanson, les deux buteurs marseillais. Selon le confrère, tous les grands entraîneurs conseillent de ne jamais remplacer les meilleurs joueurs d’équipe, même en fin de rencontre, parce que leur présence fait peur à l’adversaire.

Ces deux Olympiens performants remplacés, les Picards se sont découvert un surplus de motivation pour aller chercher le match nul. D’où la responsabilité claire et nette d’André Villas-Boas pour le résultat de la rencontre.