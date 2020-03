Arsenal Mercato : Aubameyang, concurrence serrée entre 2 cadors

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal où il ne semble pas partant pour prolonger. Un cas de figure attendu par plusieurs écuries dont deux sont très désireuses de signer l’attaquant gabonais.

Aubameyang sur le départ d’Arsenal en fin de saison ?

Le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang avec Arsenal prend fin en juin 2021. Désireux de jouer la prochaine Ligue des Champions, le buteur gunner pourrait abandonner le club londonien (9e de Premier League) l'été prochain. Une option que plusieurs grosses écuries européennes voudraient voir se transformer en réalité.

Le FC Barcelone et l’ Inter Milan à la lutte pour le Gabonais

Le FC Barcelone et l’ Inter Milan seraient les deux prétendants les plus attirés par le profil de Pierre-Emerick Aubameyang. Les recruteurs barcelonais envisageraient de signer le Gunner en vue de succéder plus tard à Luis Suarez, vieillissant, de moins en moins performant et avec un risque accru de blessures. Mais l’ Inter Milan n’entend pas laisser les Catalans enrôler l’ancien buteur stéphanois si facilement.

Selon Calciomercato.com, les recruteurs intéristes auraient élevé le dossier au rang des priorités de leur prochain recrutement estival. Pour l’Inter Milan, il serait question d’attirer Pierre-Emerick Aubameyang pour combler un possible départ de Lautaro Martinez en direction du… FC Barcelone.