LOSC : Après son succès contre l’ OL, Galtier évoque le podium

Le LOSC a battu l’ OL (1-0) dimanche soir en conclusion de la 28e journée de Ligue 1. Une victoire après laquelle Christophe Galtier, entraîneur de Lille OSC, a eu un mot particulier pour le Stade Rennais et l’ OM, ses deux devanciers au classement.

Christophe Galtier plus attiré par la 3e place que par la 2e place

Le LOSC est toujours au pied du podium de la Ligue 1 Conforama. Mais grâce à sa victoire face à l’ OL, la formation nordiste est désormais à 7 points derrière l’ OM (2e, 56 points) et surtout à 1 point du Stade Rennais (3e, 47 points). De quoi galvaniser les Lillois dans leur marche en avant pour le podium ?

Christophe Galtier a apporté quelques éléments de réponse à cette question à la fin du match contre les Lyonnais. Le patron du banc lillois a confié à Canal+, que les Dogues se sentaient pour l’instant plus concernés par la 3e place que par la 2e place.

Mais Christophe Galtier est un entraîneur prudent. Bien que concentré sur le podium, il prête également attention à ce qui se passe derrière. Et pour cause, en cas de victoire du PSG en finale des deux Coupes nationales, « beaucoup d’équipes vont se battre pour les 5e et 6e places », qui seront alors qualificatives pour l’Europe.