Man United - Man City (2-0) : l’étonnante sortie de Guardiola

Manchester United a battu Manchester City (2-0) en Premier League dimanche, à Old Trafford. Pep Guardiola a fait une analyse assez surprenante pour expliquer la défaite de son équipe.

Pep Guardiola évoque un bon match de Manchester City

Pep Guardiola a dû en surprendre plus d’un observateur dans ses propos d’après match au micro de Sky Sports. Si l’on s’attendait à voir le manager espagnol pointer du doigt une mauvaise prestation des Citizens, c’est raté. Malgré la défaite, l’ancien entraîneur du FC Barcelone estime que Manchester City a livré « un bon match…, a bien joué » face aux Red Devils. Il estime que ses joueurs ont bien occupé le terrain.

Alors qu'est-ce qui n'a pas marché ? Selon le coach des Skyblues, il leur « a manqué un petit quelque chose, surtout en première période », à l’approche des cages adverses. Pep Guardiola a également regretté le manque d’agressivité de ses joueurs et un but qu’ils auraient pu éviter.

Mais l’ex-technicien du Bayern Munich est beau joueur. Il reconnait la qualité de la prestation de Manchester United. Il n’a en effet pas manqué d’adresser ses « félicitations » à son homologue Ole Gunnar Sloskjaer et à ses hommes pour leur très bonne performance. Enfin, signalons qu'avec cette défaite, Manchester City n'a pratiquement plus de chance de détrôner Liverpool dans la course au titre de champion de Premier League.