Real Madrid : vers une nouvelle saison sans titre pour le club ?

Une semaine après avoir battu le FC Barcelone lors du clasico, le Real Madrid a perdu dimanche. Le Betis Séville de Nabil Fékir a permis au Barça de reprendre la tête de la Liga. L'équipe de Zidane peut toujours terminer la saison sans titre.

Real Madrid : vers une saison blanche et sèche ?

Le clasico, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne donne que trois points au vainqueur. Le Real a pris le meilleur sur le Barça lors des clasicos de la saison, ce qui a permis à l'équipe de Zidane de gagner 4 points au total sur les deux confrontations avec l'équipe de Messi. Le clasico est l'un des matches les plus regardés au monde mais il est rarement décisif en championnat.

Ainsi, malgré une victoire sur les Catalans il y a une semaine, le Real a perdu sa place de leader du championnat après sa défaite face au Betis Séville. Le Barça est désormais leader avec 2 points d'avances sur le Real Madrid. Furieux, Zidane a qualifié ce match de "plus mauvais match de la saison du Real."

Eliminé en Coupe du Roi, deuxième de la Liga, le Real n'a plus que le championnat à jouer en Espagne. Cette saison, l'équipe de Zidane doit encore affronter Valence, Bilbao, Getafe et Villareal. De l'autre côté, le FC Barcelone affrontera le FC Séville, Bilbao, l'Atlético Madrid, Villarreal et le Celta Vigo. Tableau a priori plus compliqué pour les Catalans.

De plus, l'équipe de Zidane est en ballotage défavorable en Ligue des Champions. Après avoir perdu à domicile (1-2) contre Manchester City, il faudrait réaliser une "Remontada" afin d'éliminer les Citizens. Le vent tourne rapidement, espérons qu'il tournera dans le bon sens pour Zidane en cette fin de saison.