Man City Mercato : Sergio Aguero peut partir à la fin de la saison

Le contrat de Sergio Aguero arrive à expiration en juin 2021. Pour le moment, aucune offre de prolongation de contrat n’a été faite par les dirigeants du club mancunien. Une situation qui pourrait envoyer le meilleur buteur étranger de la Premier League ailleurs lors du prochain mercato.

Sergio Aguero laissera de bons souvenirs à Manchester City

L’on n’imagine mal les supporters Citizens se séparer de Sergio Aguero. Le meilleur buteur étranger de l’histoire de la Premier League (180 buts en 260 matches) a bien de fortes chances de s'en aller. En plus d’avoir écrit l’histoire du club en remportant des titres (FA Cup, championnat), il est l’auteur de 23 buts en 29 rencontres cette saison.

Qu’est-ce qui pourrait bien pousser Aguero à partir ?

D’après les informations du journal The Sun, l’attaquant de Manchester City pourrait partir dès cet été. Deux raisons pourraient expliquer ce départ de l’Argentin. La première, l’application de la sanction infligée par l’UEFA. Et donc l’exclusion de 2 ans de toutes compétitions européennes si le TAS la confirme. A bientôt 32 ans, Aguero veut jouer les compétitions de haut niveau le plus longtemps possible. À son âge, il acceptera difficilement d'attendre 2 saisons pour espérer gagner la Ligue des Champions.

La deuxième raison est l'existence d'un conflit entre Aguero est son entraîneur, Pep Guardiola. En effet, depuis son arrivée à City, Guardiola a toujours cherché à mettre son attaquant en difficulté. Ce dernier n'est pas toujours titulaire, même lorsqu'il est en forme. Gabrielle Jesus, beaucoup moins décisive qu'Aguero a la préférence du coach. Un conflit qui pourrait également expliquer le départ de Sergio Aguero l'été prochain.