Stade Rennais : Julien Stéphan refuse de s’enflammer

Julien Stéphan, entraineur du Stade Rennais, a commenté la large victoire de son équipe face à Montpellier HSC. L'entraîneur breton est satisfait de la bonne dynamique de son groupe mais refuse de s’enflammer.

Julien Stéphan, ce qu'il dit du match de ce week-end

Le Stade Rennais a confirmé sa bonne forme du moment en s'imposant (5-0) face à Montpellier HSC dimanche dernier, à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Les Rennais ont enchainé une troisième victoire consécutive en championnat. Une véritable satisfaction pour l'entraineur breton Julien Stéphan. « Je pense que c’est notre match référence de la saison, le plus abouti dans beaucoup de domaines, au niveau du collectif, de l’intensité technique et athlétique », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par 20 Minutes.

Avec cette victoire, le Stade Rennais conforte sa troisième place au classement. Le club breton a surtout envoyé un signal fort à ses concurrents dans la course à l’Europe et peut rêver d'une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.

Julien Stéphan reste calme malgré tout

Les Bretons sont en effet solidement installés sur le podium juste derrière le duo PSG – OM. Alors se pose la question des ambitions rennaises pour cette saison : jusqu’où peut aller la bande à Julien Stéphan ? Le coach refuse de s’enflammer, malgré sa place sur le podium.

Julien Stéphan a en effet affirmé ne pas être obnubilé par le classement actuel de son équipe. « On occupe une place magnifique au classement. Mais il reste encore 10 journées et 30 points en jeu. Tout peut encore aller très vite », a-t-il ajouté. Le patron du banc des Rouges et Noirs fait profil bas avant d’affronter les Girondins de Bordeaux, dimanche prochain à partir de 15 heures.