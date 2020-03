LOSC - OL (1-0) : Rudi Garcia très déçu de l'Olympique Lyonnais

La défaite de l’ OL face au LOSC (1-0) a laissé un arrière-goût amer à Rudi Garcia. Le coach de l’Olympique Lyonnais a exprimé une grosse déception.

OL : Rudi Garcia n'a pas du tout aimé la prestation de son équipe

L’ OL a été battu par le LOSC (1-0) au stade Pierre Mauroy. Cette défaite éloigne l’équipe de Rudi Garcia du podium, à 10 journées de la fin du championnat. En effet, Lyon est 7e avec 10 points de retard sur le Stade Rennais qui est 3e. Et cela met l’entraineur du club rhodanien en rogne.

D’après ce dernier, son équipe n’a pas proposé grand-chose pour espérer gagner le match de la 28e journée de la Ligue 1. « Je suis très déçu par le résultat et par la première période. On a fait trop peu en première », a déclaré Rudi Garcia sur OLTV.

« On a trop joué vers l’arrière et favorisé le pressing lillois. On était logiquement mené. On a retrouvé une équipe de l’ OL portée vers l’avant après la pause. C’était trop peu pour gagner. On n’a pas été capable non plus de prendre un point. On a été en mode diesel. On a trop peu pesé offensivement », a-t-il expliqué ensuite.

L' OL pourra-t-il finir sur le podium ?

Le coach estime certes que l’ OL est encore en course pour le podium, « mathématiquement », mais il avoue qu'il est « embêté ». Car son équipe a fait « une très mauvaise opération… ». Notons que Reims et Nice sont désormais devant l'Olympique Lyonnais.