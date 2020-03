PSG : Thiago Silva de retour pour affronter Dormund mercredi

Thiago Silva est déjà de retour sur les terrains. Le défenseur brésilien s'est entraîné ce lundi sans problème avec le groupe. Il pourrait être titularisé lors du match retour face aux Allemands mercredi.

Thiago Silva titulaire contre le Borussia Dortmund mercredi ?

Le PSG s'est imposé face aux Girondins de Bordeaux (4-3) en février dernier. Une victoire avec comme victime collatérale, Thiago Silva. En effet, le défenseur brésilien a eu une lésion du biceps fémoral droit. Les médecins avaient annoncé trois semaines d'absence pour le joueur. Pour le match retour contre le Borussia Dortmund, le forfait de Silva était donc pratiquement officiel.

Toutefois, le joueur ne s'est pas laissé faire et a travaillé sans relâche afin de revenir plus vite. Il le sait, pour ce match, le PSG a besoin de lui. Avec la suspension de Verratti et le retour de Silva, Marquinhos devrait normalement être aligné au milieu. Dans ce cas, la paire Silva - Kimpembe sera dans l'axe. Une bonne nouvelle a priori, si bien sûr Silva est en forme.

Thomas Tuchel le sait, il joue sa place au PSG mercredi prochain. Une élimination impliquerait la fin de son aventure à Paris. De ce fait, il ne prendra aucun risque, surtout à un poste aussi décisif que celui de Thiago Silva. Si ce dernier n'est pas à son top niveau, il ne jouera pas face à Dortmund et le puissant Haaland.