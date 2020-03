Le FC Nantes à l’arrêt, Abdoulaye Touré pointe le problème

Battu (2-0) au stade Raymond-Kopa, le FC Nantes a déçu contre Angers SCO. Abdoulaye Touré, le capitaine nantais, a tenté d'expliquer les raisons de cette énième déconvenue.

FC Nantes : Abdoulaye Touré pointe du doigt un manque de confiance

Plus rien ne va au FC Nantes. Les Nantais n’ont pris que 5 points (une victoire et deux nuls) lors de leurs huit dernières rencontres en championnat. Un bilan inquiétant pour le groupe de Christian Gourcuff, qui brille par son irréguliarité.

Alors que l’on pensait que la victoire (3-1) face à l’OM permettrait au FC Nantes de se relancer en championnat, les Canaris sont très vite retombés dans leur travers. Ils se sont inclinés à domicile face au LOSC (1-0) avant de concéder une nouvelle défaite à Angers. Les Canaris ont été battus (2-0) par le SCO le week-end dernier. Abdoulaye Touré et ses coéquipiers ont livré un match médiocre, aussi bien dans l’intensité que dans la qualité technique. Les Nantais ont multiplié les déchets techniques et les gestes d’imprécisions lors de la rencontre.

Présent en conférence de presse, Abdoulaye Touré s’est exprimé sur cette énième défaite du FC Nantes. Il s’est dit étonné par le manque de détermination de ses coéquipiers. Le milieu de terrain a surtout pointé du doigt le « manque de confiance » des Nantais. « On se répète match après match qu’il faut gommer ces petites erreurs, toutes ces pertes de balles et fautes de concentration. On savait qu’ils allaient jouer sur ça. C’est clair qu’on est en manque de confiance », a-t-il déploré dans des propos rapportés par 20 Minutes.

Avec ce résultat, le FC Nantes glisse à la 13e place de Ligue 1 et compte 10 points d’avance sur le barragiste Nîmes Olympique. Les Nantais devront très vite se ressaisir.